В Красноярске жители 18 многоэтажных домов остались без холодной воды из-за аварии

Диагностику трубопровода, рядом с которым проходят кабельные линии электроснабжения, уже провели

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Жители 18 многоэтажных домов в Советском районе Красноярска остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. На месте ремонта ограничили движение транспорта, сообщили в Красноярском жилищно-коммунальном комплексе (Краском).

"Сегодня, 27 ноября 2023 года, с 11:00 часов (07:00 мск) будет ограничено движение транспорта на проезде между улицами Октябрьская и Партизана Железняка. <…> На период аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях на ул. Октябрьская, 10 будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам: ул. 78 Добровольческой бригады, 2, 4, ул. Весны, 30, 32, 34, ул. Авиаторов, 19, 19к2, 21, ул. Октябрьская, 8, 8а, 10, 16, 10а 10б, 12 и ул. Партизана Железняка, 40а, 40б, 42", - говорится в сообщении.

Прорыв воды произошел на дорогу. По данным Краскома, уже проведена диагностика трубопровода, рядом с которым проходят кабельные линии электроснабжения. "После завершение работ коммунальная техника почистит проезжую часть от наледи и обработает песчано-солевой смесью", - пояснили в компании.