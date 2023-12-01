В Красноярске и пригородах прошел ледяной дождь

По словам мэра города Владислава Логинова, в ближайшее время на улицы выведут бригады машинного и ручного труда для оперативной уборки

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Ледяной дождь прошел в Красноярске и пригородах краевого центра в пятницу, 1 декабря. Природное явление очень редкое для региона в декабре, сообщили ТАСС в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Да, действительно, был ледяной дождь. <...> Довольно редкое явление, практически не наблюдается у нас", - сообщил собеседник агентства. По его словам, ледяной дождь возникает в результате температурной инверсии. "То есть у земли воздух теплый, а на высоте - холодный. Вчерашнее зондирование [показало] на высоте плюс 3, а у земли температура была минус 15-17 градусов. На высоте образуются капли в жидком состоянии, а внизу они переходят в состояние льда", - сообщили в УГМС.

Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что дорожные службы о ледяном дожде знали заранее и ночью уже провели обработку дорог и тротуаров. "Поставил задачу в ближайшие часы вывести на улицы Красноярска бригады машинного и ручного труда для оперативной уборки последствий ледяного дождя", - написал глава города в своем Telegram-канале. Также он отметил, что к вечеру в городе ожидаются нулевые температуры. "Необходимо скорректировать график работы спецслужб на предстоящие выходные. Ключевая задача убрать снежную кашу с магистралей и пешеходных дорожек. В ночь с воскресенья на понедельник прогнозируется похолодание, что потребует использования пескосоли на дорожных магистралях", - добавил Логинов. По данным Гидрометцентра, на 07:00 (03:00 мск) в Красноярске было около минус 3 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что из-за сильного гололеда отменены рейсы пассажирских междугородних и межмуниципальных автобусов в Новокузнецке, Прокопьевске и Киселевске в Кузбассе и в Шарыпове на юго-западе Красноярского края из-за сильного гололеда. Синоптики Гидрометцентра отмечают резкое потепление в некоторых регионах Сибири. Дневная температура на юго-западе Красноярского края составит плюс 2 градуса. В Новокузнецке днем будет до плюс 1 градуса тепла. Также синоптики обещают 1 декабря снег с дождем и ветер до 4 м/с.