В Алтайском крае из-за сильного ветра и мороза введут режим повышенной готовности

Спасатели рекомендуют не покидать помещения, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и отказаться от дальних поездок

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введут на территории Алтайского края из-за усиления ветра до 28 м/с и похолодания до минус 29 градусов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Виктор Томенко.

"Сочетание всех этих факторов представляет большую угрозу нормальной работе всей инфраструктуры, социальной сфере, объектам экономики и каждому из нас. Поэтому в крае сегодня будет введен режим повышенной готовности для всех органов управления, сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщил Томенко.

В Алтайском крае днем 6 и ночью 7 декабря ожидается сильный снег гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 25-28 м/с. Спасатели рекомендуют по возможности не покидать помещения, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, не прятаться от ветра на автобусных остановках и под деревьями, отказаться от дальних поездок.