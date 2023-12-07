Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в конце 2024 года

Как сообщили в компании, возводящей объект, причинами переноса сроков стали пандемия, введение санкций и финансирование проекта

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. ООО "Сибирская концессионная компания" (входит в группу "ВИС"), возводящая по концессии четвертый мост через реку Обь в Новосибирске, введет объект в эксплуатацию в конце 2024 года, что на год позже срока, предусмотренного соглашением, сообщил журналистам заместитель генерального директора группы Сергей Юдин в Новосибирске.

"Окончательный ввод моста - в четвертом квартале 2024 года", - сказал Юдин.

Он пояснил, что перенос сроков связан с объективными причинами - пандемией и введением санкций, а также с отношениями с концедентом - министерством транспорта и дорожного хозяйства региона - в плане финансирования проекта. На сегодняшний день 3,3 млрд рублей заморожены концедентом на счетах компании. По словам гендиректора, компания продолжает работы за свой счет, однако не в полном объеме - на объекте работает 550 человек вместо 1,6 тыс.

Юдин добавил, что фактически удорожание проекта произошло более чем на 9 млрд рублей, из федерального центра было запрошено 7,2 млрд рублей. Группа "ВИС" вложила в проект средства, предусмотренные концессионным соглашением, в полном объеме. В строительство объекта компания вложила - 5,4 млрд рублей собственных средств, 2 млрд рублей - на "жизнедеятельность проектной компании", также планируется вложить еще 1 млрд рублей.

О спорах вокруг строительства моста

В сентябре 2020 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что федеральные власти приняли решение об ускоренном выделении 8 млрд рублей для досрочной сдачи моста в декабре 2022 года. Движение по мосту планировалось открыть в конце 2022 года, полностью завершить работы - в 2023 году, позднее срок ввода моста в эксплуатацию несколько раз переносили. В региональном Минтрансе сообщали, что вопрос исполнения концессионером ООО "Сибирская концессионная компания" своих обязательств будет решаться в суде. В компании в свою очередь сказали, что активные работы по строительству моста были временно приостановлены из-за заморозки части финансирования. На текущий момент общая строительная готовность составляет порядка 80%.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, региональный Минтранс требует от концессионера следовать проектно-сметной документации, которая имеет положительное заключение Главгосэкспертизы РФ. Предметом спора стало использование концессионером труб для канализационных коллекторов, отводящих сток с обеих сторон моста, с менее надежными техническими параметрами и материалами и более коротким сроком службы, чем предусмотренные проектно-сметной документацией.

Ранее в сибирском управлении Ростехнадзора сообщили ТАСС, что при строительстве моста выявлены нарушения требований законодательства и проектной документации. В данный момент на контроле ведомства устранение 17 нарушений. В компании пояснили, что выявленные нарушения не влияют на конструкцию моста.