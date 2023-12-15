Путин заявил, что полувековой юбилей БАМа нужно провести достойно

Президент поблагодарил работников РЖД за приглашение посетить это мероприятие летом 2024 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Празднование 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали необходимо организовать достойно, сказал президент РФ Владимир Путин на съезде железнодорожников.

"Это большое событие в жизни страны, не только для бамовцев это событие. Это очевидная вещь. Мы должны отметить это достойно, вспомнить ветеранов, еще раз сказать им слова благодарности, достойно провести мероприятие. Мы так и сделаем обязательно", - сказал российский лидер.

Он поблагодарил работников РЖД за приглашение посетить это мероприятие летом 2024 года.