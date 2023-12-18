Омские ученые получили оборудование, которое в три раза ускорит селекцию сельхозкультур

Оно получено по федеральному гранту "Хлеба России"

ОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Омский аграрный научный центр (АНЦ), выводящий сорта сельскохозяйственных культур для климатической зоны Сибири, Урала и Северного Казахстана, получил по федеральному гранту "Хлеба России" оборудование, которое позволяет ускорить в три раза многолетнюю селекцию. Об этом рассказал ТАСС руководитель селекционно-семеноводческого центра АНЦ Петр Николаев.

"Мы приобрели оборудование - мини-фитотроны и фитотроны (станции искусственного климата). Благодаря этому будем получать урожай круглый год за три месяца, три поколения в год. Получается, мы экономим на селекции два-три года", - рассказал Николаев.

По его словам, весной для получения четвертого урожая семена будут высажены на полях. Это даст возможность получить большое количество семян гибридов (скрещенных культур) сразу третьего-четвертого поколения, в которых при массовости урожая сохраняются качества родительских культур. "После завершения селекционных работ сорта будут передаваться на госсортоиспытание", - отметил ученый.

В пресс-службе омского АНЦ ТАСС добавили, что в условиях защищенного грунта высеяны по 150 образцов яровой твердой и мягкой пшеницы. Дополнительно проходят размножение 42 комбинации яровой твердой пшеницы нулевого поколения.

14 декабря на прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране есть проблемы с семенами некоторых сельхозкультур. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев позднее сообщил, что Россия достигнет самообеспеченности семенами сельхозкультур до 2030 года, а продовольственная безопасность страны по семенам ряда культур будет обеспечена в ближайшие два года.

Омский аграрный научный центр получил грант Минобрнауки РФ на оснащение современным оборудованием своего селекционно-семеноводческого центра для усиления работы по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур. Эта работа ведется в постоянном режиме, чтобы приспосабливаться к меняющимся агроклиматическим условия, создавать сорта с устойчивостью к болезням и вредителями. Семена омской селекции используются в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока.