В Приамурье до конца марта 2024 года могут запустить туры по БАМу

Благодаря этому туристы со всех уголков страны смогут познакомиться с историей великой стройки, отметил глава реггиона Василий Орлов

ТАСС, 1 января. Туристические маршруты по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) могут запустить в Приамурье до конца марта. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Проект имеет для нас особое значение. В этом году Амурская область отмечает важную дату - 50-летие Байкало-Амурской магистрали. По поручению президента страны регион активно готовится к этому событию. В рамках туристического маршрута покажем, что нынешний БАМ - это не только про экономику и перевозки. Это исторические объекты, природные красоты и технологические чудеса - на протяжении более чем четырех тысяч километров железных дорог. <...> Рассчитываем, что первые организованные туры в рамках проекта запустят до конца марта", - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что в такой поездке туристы со всех уголков страны смогут познакомиться с историей великой стройки. Проект повысит туристическую привлекательность Амурской области и всей зоны БАМа, а также создаст условия для развития малого бизнеса и туристической инфраструктуры. По информации министерства экономического развития и внешних связей региона, в настоящее время идет активная стадия наполнения комплексного межрегионального плана развития туризма в зоне БАМа.

Первым шагом к этому стал экспертный тур в октябре прошлого года. Три группы экспертов выдвинулись в столицу БАМа - город Тынду - с западного, северного и восточного направления железной дороги, по пути знакомясь с потенциальными точками притяжения. В Амурской области они посетили достопримечательности Тынды, а также несколько масштабных объектов промтуризма - прииск "Соловьевский", космодром Восточный и строительную площадку одного из крупнейших газовых проектов в стране - Амурских ГХК.

"Познакомиться с основным наполнением маршрута уже сейчас можно на главном портале проекта bamtravel.ru. С помощью конструктора впечатлений потенциальные путешественники могут выбрать наиболее близкую для себя тему: БАМ природный, БАМ культурный или БАМ промышленный. Портал будет регулярно пополняться новой информацией. После завершения всех организационных моментов здесь появится более детальная информация о каждом этапе маршрута, а также возможность выбрать подходящее направление и дистанционно заказать путевку", - прокомментировала первый замминистра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

Старт проекту "БАМ туристический" был дан на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. Меморандум о развитии тогда подписали Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Хабаровский край и Амурская область. "БАМ туристический" станет первым межрегиональным турмаршрутом на Дальнем Востоке.