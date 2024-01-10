Совместный факультет вузов Новосибирска и Узбекистана откроет набор в 2024 году

Для студентов разработали образовательные программы, в частности, по технологии системы связи и системы искусственного интеллекта

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Совместный факультет Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) и Ургенчского филиала Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) начнет работу в 2024-2025 учебном году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

"Факультет откроется с началом нового, 2024-2025 учебного года", - рассказали в вузе.

В пресс-службе уточнили, что между университетами подписано соглашение о создании совместного факультета в Ургенчском филиале ТУИТ. Работа совместного факультета предполагает реализацию нескольких образовательных программ в рамках бакалавриата и магистратуры, в том числе по технологии системы связи и системы искусственного интеллекта.

Сотрудничество вузов предусматривает обмен профессорско-преподавательским составом, стажировки, летние и зимние школы для учащихся и абитуриентов - будущих студентов совместного факультета. Также планируется осуществлять межкультурный обмен по обучению русскому языку не только студентов факультета, но и учащихся других образовательных организаций Хорезмской области Узбекистана.

"НГТУ НЭТИ известен своими авторскими подходами к обучению, сильной научно-исследовательской базой и успешной историей подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные технические и технологические задачи. Интеграция этого опыта в образовательный процесс совместного факультета обещает существенное повышение качества обучения и развитие научно-исследовательской среды, способствующей развитию науки и научным разработкам", - приводит пресс-служба слова заместителя директора УФТУИТ по учебным делам Омонбоя Халмуратова.

Проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов считает, что международное сотрудничество вузов привлечет сотни абитуриентов, а также откроет перспективы для совместных проектов в научно-технической сфере.