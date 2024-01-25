В Омской области ввели региональные надбавки для участковых и патрульных

Им будет выплачиваться 6,5 тыс. рублей 4 тыс. рублей соответственно

ОМСК, 25 января. /ТАСС/. Власти Омской области, где в 2023 году зафиксирован самый низкий уровень преступности в Сибири, ввели с января 2024 года региональные надбавки для участковых и сотрудников патрульно-постовой службы. Как заявил губернатор Виталий Хоценко, эта мера направлена на сохранение кадрового состава полиции и снижения кадрового дефицита.

"Сотрудники полиции работают на переднем крае, занимаются профилактикой, несут большие нагрузки. Кадровый состав нам надо сохранить, а имеющиеся вакансии заполнить. Ежемесячно с января всем участковым будет выплачиваться региональная надбавка в размере 6,5 тыс. рублей, сотрудникам ППС - 4 тыс. рублей. Считаем своим долгом это сделать", - заявил Хоценко на заседании коллегии УМВД России по Омской области.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, на эти цели из бюджета региона выделено 73 млн рублей. Получателями меры поддержки будут более 1,7 тыс. сотрудников полиции.

По итогам 2023 года в Омской области зафиксирован самый низкий в Сибири уровень преступности, снизилось количество совершаемых преступлений. "Количество зарегистрированных на улицах и в общественных местах преступлений сократилось более чем на 22%, в том числе корыстно-насильственной направленности - на 25%, тяжких и особо тяжких преступлений против личности - на 8%", - рассказал начальник УМВД России по Омской области генерал-майор полиции Вячеслав Крючков. При этом он отметил, что в управлении сохраняется нехватка кадров.