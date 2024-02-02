В Алтайском крае более 60% окончивших онколечение пациентов живут дольше пяти лет

Выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях в регионе увеличилась также до 60%

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Доля пациентов, завершивших лечение онкологических заболеваний и переживших после этого пять лет, впервые превысила 60% и стала рекордной. Об этом сообщил главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный онколог региона Игорь Вихлянов на пресс-конференции в ТАСС.

"Один из наших основных показателей - доля пациентов, которые завершили онкологическое лечение и пережили пять лет, впервые превысил по итогу 2023 года 60%. Считаю, что [это] знаковое достижение", - сказал Вихлянов.

Он добавил, что центры амбулаторной онкологической помощи в основном располагаются на отдаленных территориях. Здесь используется большое количество химиотерапевтических и таргетных препаратов. Благодаря этому выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях выросла до 60%. В регионе у мужчин чаще всего выявляют рак легких, а у женщин - рак молочной железы.

По словам Вихлянова, сеть ЦАОПов в крае будет развиваться, в 2024 году планируется открыть два отделения на базе городской поликлиники №14 Барнаула и краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2. "Необходимо подумать о местах размещения ЦАОПов в 2025 году для наибольшего удобства пациентов", - добавил Вихлянов.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из основных приоритетов национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента России. В 2023 году на развитие и совершенствование онкологической службы Алтайского края выделяли 4,5 млрд рублей.