Кадеты ВИФК из Санкт-Петербурга выиграли спартакиаду МО РФ по армейскому рукопашному бою

Второе место заняла команда Тульского суворовского военного училища

КЕМЕРОВО, 23 февраля. /ТАСС/. Кадетский корпус (спортивная школа) Военного института физической культуры (ВИФК) занял первое место в общекомандном зачете спартакиады общеобразовательных организаций Минобороны России по армейскому рукопашному бою, проходящей в Кемерове. Команде вручили переходящее знамя спартакиады, передает корреспондент ТАСС.

Второе место заняла команда Тульского суворовского военного училища, третье - Кемеровского президентского кадетского училища. Также в номинации "За волю к победе" был награжден Денис Шульженков (Калининград), "За самый техничный бой" - Наиль Хайруллин (Кемерово), "За самый зрелищный бой" - Кирилл Самохин (Санкт-Петербург).

"Во все времена были люди, которые защищали и будут защищать интересы нашей страны. Воспитание сегодняшних кадетов по принципу истинного героизма на примерах своих отцов, дедов, наших героев, Кузбасс очень много рождает таких людей, - правильная традиция, которая несет консолидацию всего общества", - сказала журналистам председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Спартакиада общеобразовательных организаций Минобороны России по армейскому рукопашному бою проходила в Кемерове с 21 по 23 февраля. В ней принимали участие более 200 спортсменов 15-17 лет из 21 учебного заведения военной направленности.