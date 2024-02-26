В Красноярске раскупили билеты на спектакль Михалкова "12"

Показ пройдет в рамках Транссибирского арт-фестиваля

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Билеты на два спектакля "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, которые впервые пройдут в Красноярске в начале апреля в рамках XI Транссибирского арт-фестиваля, полностью раскуплены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярской филармонии.

"9 и 10 апреля на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского впервые пройдут гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Будет показан спектакль "12". Билеты на эту постановку были все распроданы за несколько дней", - сообщили в пресс-службе.

Спектакли "12" состоятся в рамках XI Транссибирского арт-фестиваля, который пройдет в Красноярском крае с 22 марта по 16 апреля. В постановке участвуют Никита Михалков, Николай Бурляев, Сергей Степанченко, Владимир Долинский и другие актеры.

О Транссибирском арт-фестивале

XI Транссибирский арт-фестиваль проходит под художественным руководством народного артиста РФ Вадима Репина. В Красноярском крае в рамках фестиваля состоится девять разножанровых концертов - от камерных и симфонических программ до театральных постановок. Концерты пройдут в разных городах региона. Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России и правительства Красноярского края.