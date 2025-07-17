В мэрии города сообщили, что эту меру ввели из-за размыва

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты готовятся частично ограничить движение на проезжей части дамбы Октябрьского моста в Новосибирске из-за размыва, сообщили в Telegram-канале городской мэрии.

"Дорожные службы выехали на место размыва в районе дамбы Октябрьского моста. Сейчас специалисты Городского центра организации дорожного движения готовятся к частичному ограничению движения на проезжей части дамбы Октябрьского моста в сторону правого берега. Место размыва будет огорожено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Александр Стефанов, а также специалисты дорожных служб и "Гормоста".

Проливные дожди в Новосибирске ранее вызвали подтопления в различных частях города, что привело к проблемам в движении транспорта.

В минувшие выходные в Новосибирской области было зафиксировано рекордное количество осадков, сообщили ранее в Гидрометцентре. Согласно прогнозу, дожди в регионах Сибири продлятся до конца недели.