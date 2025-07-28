В Прибайкалье площадь лесных пожаров сократилась до 3,1 га

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что, в частности, потушен крупный пожар в труднодоступной местности в Катангском районе

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Прибайкалье, которая в пятницу, 25 июля, превышала 870 га, к утру понедельника сократилась до 3,1 га. В частности, потушен крупный пожар в труднодоступной местности в Катангском районе, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"В период с 25 по 27 июля в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано четыре возгорания на площади 870,61 га: в Усть-Кутском, Усть-Удинском, Иркутском районах, а также крупный пожар в труднодоступной местности Катангского района. <…> На утро 28 июля перешло два пожара в Тайшетском районе на площади 3,1 га. В тушении задействовано 20 сотрудников лесопожарных формирований, трактор и 2 пожарные машины", - говорится в сообщении.

Площадь пожара в Катангском районе превышала 800 га. Для тушения очагов применялись не только наземные силы, но и авиация, в частности, самолет-зондировщик для вызывания осадков.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля местами по области ожидаются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.