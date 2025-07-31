Как уточнили в региональной прокуратуре, "Евраз ЗСМК" неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение правил водопользования в виде штрафов

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. "Евраз ЗСМК" построил и ввел в эксплуатацию очистные сооружения на реке Конобениха - притоке реки Томь - в Новокузнецке Кемеровской области после иска Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уточняется, что предприятие неоднократно привлекалось к административной ответственности по ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) в виде штрафов. Проводимые проверки установили, что сброс сточных вод в реку Конобениха осуществлялся с превышением допустимых концентраций по марганцу и нитритам. Также у предприятия отсутствовало разрешение на сброс в реку нефтепродуктов, железа, фторидов, хлоридов и взвешенных веществ.

"Причиной допущенных превышений явилось фактическое отсутствие эффективных очистных сооружений. С целью пресечения загрязнения реки Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о понуждении АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" произвести строительство системы доочистки и обеззараживания сточных вод. В настоящее время предприятием решение суда исполнено, очистные сооружения построены и введены в эксплуатацию. По результатам исследований проб сточных вод за май-июль 2025 года содержание загрязняющих веществ в сбросах не превышает допустимые нормативы", - говорится в сообщении.

"Евраз ЗСМК" (входит в группу "Евраз") - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности в Новокузнецке Кемеровской области. Ведущий производитель рельсов для железнодорожных магистралей, метрополитенов и трамвайных путей в России и СНГ. Один из крупнейших в стране производителей сортового проката.