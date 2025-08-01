В этом году области спишут 2 млрд рублей задолженности, сообщили в пресс-службе регионального правительства

КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Кемеровской области спишут в 2025 году 2 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам, всего до 2030 года могут списать почти 30 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, комментируя распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Работа по списанию задолженности регионам по бюджетным кредитам ведется федеральным правительством по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. В 2025 году Кузбассу спишут 2 млрд рублей. Для нашего региона, учитывая сложную ситуацию с бюджетом, снижение долговой нагрузки - очень весомая поддержка. Всего до 2030 года Кузбассу могут списать почти 30 млрд рублей", - привели в сообщении слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Уточняется, что объем списанных средств соответствует размеру вложений региона в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, развития опорных населенных пунктов, реализации новых инвестиционных проектов. Также учитывается докапитализация фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержки компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.

По данным Министерства финансов Кемеровской области, размер государственного долга региона составляет почти 100 млрд рублей. Из них 72,7 млрд рублей - бюджетные кредиты.