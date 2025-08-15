Задачу выполнили расчеты "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны России

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Расчеты "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили в Северске Донецкой Народной Республики и его окрестностях гаубицу FH70, а также два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры объективного контроля.

По данным ведомства, оказывая поддержку штурмовым подразделениям в районе Северска, разведчики артиллерийского подразделения обнаружили позиции 155-мм гаубицы FH70 производства стран НАТО. "Точным попаданием 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" цель была оперативно уничтожена", - говорится в сообщении.

В ходе дальнейшей аэроразведки были выявлены, а затем и уничтожены расчетом гаубицы "Мста-Б" два поста операторов беспилотников ВСУ, находившихся в лесистой местности, а также в одном из многоэтажных зданий самого города.