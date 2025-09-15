По результатам прохождения этой программы каждый участник найдет место в управленческой команде региона, сообщил глава Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 ветеранов специальной военной операции приступили к обучению по программе "СВОи герои. Кузбасс". Первую лекцию провел губернатор Кемеровской области Илья Середюк, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня начинается первый этап обучения. Для нас важно поддержать ребят, поделиться тем опытом, который есть у нас. Чтобы ребята как можно быстрее влились в работу на благо Кузбасса и его жителей. К каждому участнику мы подходим индивидуально, чтобы максимальное количество ребят смогло пройти обучение. Уверен, что по результатам прохождения этой программы каждый участник найдет место в управленческой команде нашего региона", - сказал журналистам Середюк.

Он прочитал для участников лекцию об истории Кузбасса, а также о различных областях экономики региона. Для практического занятия он предложил ветеранам посетить Юргинский машиностроительный завод, чтобы оценить, как можно задействовать его мощности для решения вопросов импортозамещения. Кроме этого, лекторами выступили член Совета Федерации от Кузбасса Алексей Синицын, а также председатель парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

Программа "СВОи герои. Кузбасс" стартовала 25 февраля. Заявки на участие подали свыше 1 тыс. человек. В результате были отобраны около 140 человек в том числе Герой России Алексей Асылханов. Из них 36 человек зачислены в резерв и начнут обучение по возвращению с фронта. Программа "СВОи Герои. Кузбасс" - аналог федеральной программы "Время героев", которая реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Обучение завершится в сентябре 2026 года, выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке "Государственное и муниципальное управление".