Территориальное управление ФАС рассмотрело второе дело ООО "Енисейлогистика"

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба признала компанию "Енисейлогистика", дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Красноярском крае, нарушителем Закона о торговле. Об этом говорится в с сообщении пресс-службы ведомства.

"ФАС признала дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Красноярском крае нарушившим Закон о торговле. Территориальное управление службы рассмотрело второе дело в отношении ООО "Енисейлогистика". В качестве заинтересованных лиц к рассмотрению дела было привлечено более 50 производителей и поставщиков продовольственных товаров не только из Красноярского края, но и из других регионов страны", - говорится в сообщении.

Антимонопольная служба установила, что логистическая компания заключала с некоторыми поставщиками договоры поставки продуктов питания, по условиям которых оплата производится только после их продажи магазином "Светофор". Фактически срок оплаты был не ограничен, при том, что законодательством установлен максимальный срок оплаты в 40 календарных дней на продукты питания со сроком хранения более 30 дней. "По некоторым договорам оплата производилась через несколько месяцев. Так, комбинат по производству майонеза из Татарстана получил плату за поставленную продукцию только спустя 8 месяцев, производитель кильки из Калининграда - через 9 месяцев, поставщик лапши из Новосибирской области - через год после поставки", - отмечают в ведомстве.

Заключение договоров на невыгодных условиях и многомесячное ожидание оплаты за поставленный товар вынуждает поставщиков привлекать дополнительные средства, что может сказаться на отпускных ценах на продукцию, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия, считают в антимонопольной службе.

Компании предписали устранить нарушение. Управление ФАС по Красноярскому краю рассматривает вопрос о привлечении "Енисейлогистики" к административной ответственности. В ноябре прошлого года региональное управление антимонопольной службы возбуждало в отношении компании дело о нарушениях закона о торговле. Тогда дистрибьютор нарушил закон, составив договор, в котором обязал поставщика взять расходы на утилизацию непроданного товара. По итогам рассмотрения дела логистический центр был признан виновным и оштрафован на 1 млн рублей.

Российская сеть магазинов низких цен "Светофор" - она из самых больших в России.