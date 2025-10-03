В Кемерове осудили управляющего и гендиректора завода за отмывание 15 млн рублей

Они не признали вину

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Суд признал виновными внешнего управляющего и гендиректора кемеровского завода "Прогресс" в растрате и отмывании 15 млн рублей. Первого приговорили к семи годам колонии, а второго - к пяти годам условно, сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении арбитражного управляющего производственного объединения "Прогресс", которое ранее выполняло гособоронзаказ и занимается производством взрывчатых веществ, он подозревался в отмывании 15 млн рублей при продаже производственного оборудования.

"Суд признал А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере), и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Второй фигурант, гендиректор предприятия, был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 (соучастие в преступлении), ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В судебном заседании подсудимые вину не признали.

Суд установил, что с января 2015 года по июнь 2016 года управляющий растратил вверенное ему имущество, принадлежащее РФ, причинив ущерб государству в размере 15 млн рублей, а впоследствии легализовал вырученные от продажи имущества деньги. При этом гендиректор содействовал преступлению, давая советы, указания и информацию.

Производственное объединение "Прогресс" - старейшее предприятие оборонного комплекса Кузбасса, основано в 1939 году, занималось выпуском оружейных порохов и твердого ракетного топлива для зенитных комплексов. Завод исполнял госзаказы по ликвидации производств порохов и взрывчатых веществ, входил в список стратегических оборонных предприятий страны, но с 2015 года был исключен из этого перечня. С 2014 года по требованию кредиторов на предприятии была введена процедура наблюдения, с 2017 года - конкурсное производство.