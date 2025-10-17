Банк России сообщил о замедлении темпов снижения добычи угля в Сибири

Показатель уменьшился почти в четыре раза за месяц

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Темпы снижения добычи угля в Сибири замедлились почти в четыре раза в августе относительно июля. Об этом говорится в докладе "Региональная экономика", опубликованном на сайте Банка России.

"В августе темпы снижения добычи угля в Сибири замедлились (м/м, с. к.) практически в четыре раза относительно июля, в том числе за счет мер правительства по поддержке угольной отрасли (приняты в июне 2025 года) и некоторого восстановления мировых угольных цен", - говорится в докладе.

Падение добычи также замедлилось в крупнейшем угольном регионе РФ - Кузбассе. В то же время экспорт угля из региона вырос в августе относительно июля на 5%. Однако из-за низкого спроса ускорилось сокращение поставок на внутренний рынок, отмечают в ЦБ. Потребление угля энергетическими компаниями увеличилось - рост угольной генерации в округе продолжился из-за неблагоприятной гидрологической ситуации и снижения гидрогенерации. По данным правительства Кузбасса, с июля господдержку - в основном отсрочку по уплате налогов и страховых взносов - получили 16 угольных компаний региона. Еще 12 - в процессе получения.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что бюджет Кузбасса в 2024 году недополучил порядка 58 млрд рублей из-за ухудшения ситуации в угольной отрасли. В 2025 году бюджет Кузбасса до конца года недополучит порядка 37 млрд рублей. Связано это с падением мировых цен на уголь, снижением его добычи, санкциями, а также недостаточной пропускной способностью Восточного полигона. Ситуация с кризисом в угольной отрасли рассматривалась на профильном совещании, которое прошло в Кемерове с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева. По его итогам была разработана антикризисная программа по поддержке угольных предприятий.

По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, для всех предприятий угольной отрасли, включая приостановленные и находящиеся на грани приостановления, оказывается всесторонняя поддержка, организуются необходимые совещания по проблемным вопросам, подготавливаются инициативные письма в органы государственной власти, оказывается содействие в решении вопросов с погашением задолженности по заработной плате. В частности, власти помогают подготавливать документы угольных компаний на подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ, которая работает в рамках правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.