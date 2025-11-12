В Приангарье приняли закон о запрете к склонению к абортам

В региональный парламент также внесли законопроект, предусматривающий административную ответственность за подобные действия

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области приняло в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов, о запрете к склонению к абортам. Председатель регионального парламента Александр Ведерников призвал региональных депутатов принять закон в окончательном чтении до конца 2025 года, передает корреспондент ТАСС с сессии заксобрания.

Законопроект запрещает склонение к искусственному прерыванию беременности, то есть принуждение женщины путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к аборту лицами, с которыми она находится в служебной зависимости. Наряду с данным проектом закона в региональный парламент внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за подобные действия. Комитет по здравоохранению и социальной защите заксобрания области предложил принять законопроект сразу в двух чтениях, но в ходе сессии поступило предложение рассмотреть его только в первом чтении, которое и было поддержано депутатами.

"Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотрения во втором чтении. <…> Решение принято. Срок внесения поправок - не позднее 1 декабря 2025 года. Только то, что мы теряем время из месяца в месяц. Закон уже давно в законодательном собрании. И вот опять мы откладываем, надеюсь, уже на окончательно короткий срок", - заявил Ведерников, после того как законопроект был поддержан лишь в первом чтении.

Он обратился к председателю профильного комитета Артему Лобкову в оставшееся время активно провести обсуждения законопроекта. "Чтобы мы на сессии в декабре, как мы обещали митрополиту [Иркутскому и Ангарскому], владыке Максимилиану принять этот закон до конца года. Отрабатывайте, пожалуйста, этот вопрос", - добавил спикер.

О ситуации с абортами в регионе

Ранее пресс-служба законодательного собрания сообщала, что на заседании профильного комитета законопроект получил поддержку от представителей Общественной палаты области, регионального отделения Всемирного русского народного собора, иркутской епархии РПЦ.

По информации властей, в 2024 году в области за прерыванием беременности обратилось более 5,3 тыс. женщин, из них консультацию в медико-социальных кабинетах прошли 99,7% пациенток, на аборт решились 4 680, в том числе 46 несовершеннолетних. Среди основных причин искусственного прерывания беременности, по данным медиков, - материальные трудности, стесненные жилищные условия, а также психологическое давление со стороны.