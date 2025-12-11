"Кузбассразрезуголь" рекультивировал более 100 га земель в 2025 году

Годовой план по биологической рекультивации удалось перевыполнить в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе компании

Редакция сайта ТАСС

© Кузбассразрезуголь/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Угольная компания "Кузбассразрезуголь" в 2025 году восстановила более 105 га земель после угледобычи на территории Кемеровской области, что примерно на 3% больше, чем годом ранее. Годовой план по биологической рекультивации перевыполнен в 1,5 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Рекультивация нарушенных земель - одно из ключевых направлений природоохранной программы компании. За последние 5 лет мы восстановили более 555 га, которые больше не задействованы в производственном процессе. Для посадок традиционно используем смешанные культуры, которые подбираются с учетом природных и климатических условий территорий, особое внимание уделяем качеству саженцев и их приживаемости", - привели в пресс-службе слова директора по правовому обеспечению и экологии Захара Сапурина.

На рекультивируемых в 2025 году участках высажено более 210 тыс. молодых деревьев и кустарников сосны, рябины, березы, карагана и ивы. Более 90% саженцев, использованных для восстановления земель, с закрытой корневой системой, которая обеспечивает высокую приживаемость растений. Методика рекультивации была разработана совместно с учеными Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН и апробирована в условиях промышленного экополигона на отвале Кедровского угольного разреза компании.

Комплексное восстановление нарушенных земель проходит в два этапа. В начале проводятся работы по восстановлению рельефа, почвенного слоя и гидрологического режима территории, затем формируются устойчивые растительные сообщества. Выращенные саженцы в течение двух-трех лет укореняются и начинают плодоносить, поглощая углеродный след вблизи промышленных площадок.

Ранее в Кузбассе при поддержке "Кузбассразрезугля" был создан питомник по выращиванию хвойных саженцев, где уже посеяно более 1 млн сосен. Инновационный тепличный комплекс рассчитан на выращивание 2 млн сосен и елей с закрытой корневой системой ежегодно. Весной первые выращенные в питомнике саженцы будут использованы для лесовосстановления земель на территории Кузбасса.

УК "Кузбассразрезуголь" - одна из старейших в России компаний по открытой добыче угля, ведет открытую разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области.