Объем экспорта масложировой продукции из Новосибирской области вырос в 2,2 раза

Показатель продолжит расти за счет реализации инвестиционных проектов, считают в министерстве сельского хозяйства региона

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта масложировой продукции из Новосибирской области вырос в 2,2 раза в 2025 году и продолжит расти за счет реализации инвестиционных проектов. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

"В текущем году объем экспорта масложировой продукции вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов в масложировой отрасли. Реализация и запуск инвестиционных проектов будут способствовать дальнейшему наращиванию объемов экспорта масложировой отрасли", - говорится в сообщении.

По данным Федеральной таможенной службы, прирост объемов экспортных отгрузок продукции агропромышленного комплекса (АПК) в натуральном выражении составил 11,3% на начало декабря.

Структура экспорта продукции АПК Новосибирской области диверсифицирована, уточнили в Минсельхозе региона. При этом на зерновые, масличные и зернобобовые культуры приходится около 60% экспорта. Профицит зерна и масличных культур в области превышает 1 млн тонн ежегодно. Порядка 12,3% в структуре экспорта занимает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности: кондитерские изделия, продукты перемола, продукты глубокой переработки зерновых, колбасы, напитки. Также регион занимает лидирующие позиции в РФ по экспорту гречихи, овса, ячменя, семян рапса и льна, соевых бобов и семян подсолнечника.

Всего в 2025 году продукция АПК из Новосибирской области поставляется в 52 страны. Ключевыми направлениями в Минсельхозе назвали Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Вьетнам, Индию, Монголию, а также значителен экспорт в Беларусь, Турцию, Израиль и Марокко. В дальнейшем объемы экспорта продолжат расти за счет выхода новых видов продукции на международный рынок и реализации новых проектов, отметили в министерстве.

Новосибирская область - лидер среди субъектов Сибири по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Доля АПК в структуре экспорта составляет 34%. Также из региона экспортируются пищевая и сельскохозяйственная продукция, промышленное оборудование, строительные материалы, удобрения, косметика и бытовая химия.