В Омской области арестовали членов банды, похитивших трех человек

Речь идет о похищении, которое произошло 31 октября в городе Тара

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Омский суд арестовал трех членов банды, которые похитили и избили трех человек. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. Один из них был госпитализирован в бессознательном состоянии.

"Возбуждено уголовное дело о похищении человека по предварительному сговору группой лиц. Тарский городской суд арестовал двух подозреваемых, еще один помещен под домашний арест", - сказала Болдинова.

По ее словам, похищение произошло еще 31 октября в городе Тара, однако двое потерпевших молчали о совершенном преступлении. Третий мужчина, которому злоумышленники битой проломили голову, попал без сознания в больницу. Его товарищи сказали, что нашли его на улице. Пострадавший дал показания позднее, когда пришел в себя. После этого подозреваемые были задержаны.

По версии следствия, преступники силой усадили одного человека в салон машина, еще двоих в багажник и вывезли в гараж. Там они избивали жертв, якобы пытаясь отучить от употребления наркотиков. Однако, по версии следствия, в их действиях был корыстный мотив.