В аэропорту Иркутска задержали три рейса

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 2 января. /ТАСС/. В аэропорту Иркутска три рейса в Москву и Красноярск задержаны из-за непогоды, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой контролируется ситуация с задержками рейсов. По предварительным данным, в связи с поздним прибытием воздушных судов по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту Иркутска задержаны вылеты трех рейсов", - говорится в сообщении.

Так, рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" в Москву перенесен с 07:35 на 14:00 по местному времени (с 02:35 на 09:00 мск). Рейс авиакомпании "Победа" в Москву перенесен с 08:10 на 14:00 (с 03:10 на 09:00 мск), рейс авиакомпании "Россия" в Красноярск перенесен с 12:30 на 15:20 (с 07:30 на 10:20 мск).

По данным синоптиков, в Иркутске переменная облачность, небольшой снег, утром туман, порывы ветра достигают 10 м/с, температура воздуха опускается до минус 8 градусов по Цельсию.