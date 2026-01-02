В Байкальске завершили первый этап сноса объектов бывшего комбината

Работы по второму этапу начнут уже в первом квартале 2026 года

ИРКУТСК, 2 января. /ТАСС/. Первый этап по сносу 17 объектов на территории закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области завершен. Второй этап начнется в ближайшие месяцы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев по итогам рабочего совещания с участием представителей ВЭБ.РФ.

Ранее власти Иркутской области сообщили о планах сделать Байкальск, где сейчас реализуется масштабная программа по ликвидации накопленного вреда от закрывшегося ЦБК, визитной карточной российского экологического туризма.

"На совещании рассмотрели задачи по модернизации инженерной инфраструктуры в рамках развития бывшей промплощадки БЦБК. На этой территории будет создан новый современный район Байкальска и всесезонный курорт. Но для дальнейшего развития ключевой задачей сейчас является демонтаж конструкций бывшего комбината. Этой работой занимается ВЭБ.РФ. Управляющий директор ВЭБ.РФ Денис Сергеевич Голубев заявил о завершении в срок первого этапа, в рамках которого снесены 17 объектов. Второй этап предполагает снос 150 объектов. Эти работы начнут уже в первом квартале наступившего года", - написал Кобзев.

Он добавил, что работы ведутся по поручению президента РФ Владимира Путина. Куратором этой работы является заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Работы ведутся в соответствии с графиком. Также проведены конкурсные процедуры на второй этап, определен исполнитель. Завершение всех работ запланировано до 2027 года.

Байкальск с населением 13 тыс. человек находится на южном берегу Байкала. Байкальский ЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития моногорода. В рамках федерального проекта на территории Иркутской области и Бурятии будет создан курорт "Волшебный Байкал", который включает в себя ОЭЗ "Ворота Байкала" в Байкальске, туристскую территорию "Байкальская слобода" в поселке Тальцы (оба проекта в Иркутской области) и особую экономическую зону. При участии ВЭБ.РФ был разработан мастер-план Байкальска, ставший основой для федеральной программы социально-экономического развития города до 2040 года.