Банк развития Китая заинтересован в совместных с Иркутской областью проектах

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Представители государственного банка развития Китая планируют подробнее познакомиться с перспективными инвестпроектами Иркутской области. Перспективы возможного сотрудничества обсудили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и председатель совета директоров банка Ху Хуайбан, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Нам интересно поближе познакомиться с проектами, которые планируется развивать в Иркутской области, наметить будущие сферы сотрудничества. Роль региона в развитии отношений между Китаем и Россией является ключевой, банк заинтересован в усилении межрегионального взаимодействия двух стран и в развитии общих проектов", - сказал Ху Хуайбан.

В свою очередь губернатор Иркутской области сообщил, что регион и КНР успешно взаимодействуют в научной сфере и имеют несколько совместных производств. В ходе встречи Левченко отметил, что Иркутская область уделяет большое внимание проекту по развитию экономического коридора России и Китая, идущего через Монголию. "Эта инициатива является оптимальной с точки зрения взаимодействия сторон, его стоимость оценивается в $1,5 млрд", - уточнил Левченко.

"Проект имеет большое значение и будет способствовать росту товарооборота между странами. Это также важно и для Иркутской области. Учитывая, что мы оказываем и консалтинговые услуги, намерены помогать вам в продвижении проекта, - отметил Ху Хуайбан.