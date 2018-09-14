Гендиректор энергокомпании "СДС-Энерго" стал сенатором от парламента Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Совет народных депутатов Кемеровской области пятого созыва избрал сенатором от законодательной власти генерального директора энергетической компании "СДС-Энерго" (входит в многоотраслевой холдинг "Сибирский деловой союз", СДС), 43-летнего Дмитрия Кузьмина, сообщается на сайте облсовета в пятницу.

"Представлять Совет народных депутатов Кемеровской области в Совете Федерации РФ будет единоросс Дмитрий Кузьмин", - говорится в сообщении.

В пятницу прошла установочная сессия облсовета нового созыва, спикером парламента стал представитель "Единой России" 49-летний председатель совета директоров ООО "E-Лайт-Телеком" Вячеслав Петров. Также на сайте облсовета отмечается, что заместителем председателя облсовета избран Юрий Скворцов, представитель партии "Патриоты России".

Выборы депутатов в региональный парламент прошли 9 сентября, впервые в составе облсовета пять политических партий. Из 46 мандатов 39 у "Единой России", по два у ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ, один у "Патриотов России". Облсовет практически полностью обновился: из прошлого созыва в новый созыв прошли только пять депутатов, все - единороссы.

Также в единый день голосования проходили выборы губернатора, победил Сергей Цивилев, выдвинутый "Единой Россией". Ранее Цивилев сообщал ТАСС, что сенатором от исполнительной власти станет 42-летний Алексей Синицын, и. о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления.

С 2013 года и до настоящего времени в Совете Федерации два представителя от Кузбасса. От облсовета - 69-летний Сергей Шатиров, занимающий должность зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике, до назначения сенатором был депутатом совета народных депутатов региона. Сенатор от исполнительной власти - 69-летний Александр Лаврик, он входит в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. До этого также же работал в областном совете народных депутатов и в холдинге "Евраз".