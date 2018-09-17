Новосибирская область может заменить выдачу участков многодетным семьям денежной выплатой

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область может заменить выдачу участков многодетным семьям денежными выплатами, для чего планирует изучить опыт других регионов, где такая практика уже применяется. С таким предложением выступил в понедельник на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Я предлагаю изучить опыт других регионов, в том числе по предоставлению денежной компенсации, взамен выдачи земельных участков. Просьба такую практику изучить в течение месяца и дать заключение, насколько она применима, и сможем ли мы ее использовать у нас, исходя из улучшения жилищных условий людей", - сказал Травников.

Губернатор отметил, что такая мера может быть полезной еще и потому, что область не располагает слишком большим количеством земли. По его словам, чтобы удовлетворить всех граждан, которые ждут земельного участка, нужно 2,5 тыс. га земли. "Это огромный объем, а конечная цель же не нарезать участки и их раздать, а обеспечить улучшение жилищных условий", - добавил он.

Как рассказал в ходе совещания врио руководителя департамента имущества и земельных отношений региона Роман Шилохвостов, в Новосибирской области в очереди на бесплатное предоставление земельного участка находятся 25 тыс. 801 человек, из них 7 тыс. 168 граждан, у которых трое и более детей.

Проблема нехватки участков для многодетных семей поднялась на федеральный уровень во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, когда жительница Томска пожаловалась на трудности с получением земли для жилищного строительства, с которыми сталкиваются многодетные матери. В частности, она рассказала, что очередь на выделение бесплатных участков многодетным семьям двигается в регионе слишком медленно.