Победивший на выборах губернатора Кузбасса Цивилев вступил в должность

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Сергей Цивилев, победивший на досрочных выборах губернатора Кемеровской области, официально вступил в должность. На инаугурации, которая проходит в здании администрации региона в понедельник, Цивилев принес присягу, передает корреспондент ТАСС с торжественной сессии облсовета народных депутатов.

"Вступая в должность губернатора Кемеровской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы Кемеровской области, верно служить народу, уважать и охранять, и оберегать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Кемеровской области", - сказал Цивилев.

Председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Петр Батырев вручил Цивилеву удостоверение губернатора. На инаугурации присутствовуют депутаты парламента Кузбасса, главы городов и районов, представали политических партий и общественности. Цивилев отметил, что за эти шесть месяцев вместе с жителями региона создавал стратегию развития.

"Я уверен, что с такой командой, с такими людьми, которые живут в Кузбассе, и с тем промышленным потенциалом, который есть в Кузбассе, мы станем [регионом] номер один за Уралом", - сказал Цивилев.

Нового губернатора региона поздравил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Кузбасс - особый регион, который сегодня является лидером по угледобывающей промышленности. Он вносит огромный вклад в развитие экономики не только Сибири, но и всей нашей родины <…> Кузбасс имеет огромный потенциал, самый главный потенциал - это люди, которые в нем живут, которые в нем работают, <...> которые сегодня ждут перемен", - отметил Меняйло.

Беспартийный Сергей Цивилев, выдвинутый "Единой Россией" на выборы главы региона, набрал 81,29% голосов избирателей. Ранее губернатора в Кузбассе выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля 73-летний губернатор ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Врио губернатора был назначен 56-летний Цивилев, назначенный в марте заместителем Тулеева. До перехода в администрацию региона Цивилев был совладельцем и гендиректором угольной компании "Колмар" (Якутия).