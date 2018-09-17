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В Кемеровской области обезвредили группу телефонных мошенников

По данным полиции, общий ущерб от их действий составил около 1 млн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Кемеровской области группу телефонных мошенников. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Местные оперативники уголовного розыска получили информацию о преступлении, совершенном в отношении 78-летней жительницы областного центра. Неизвестный позвонил пенсионерке, представился ее внуком и сообщил, что сбил ребенка и ему срочно нужны деньги на лечение пострадавшего. Под этим предлогом мошенник убедил пожилую женщину передать посреднику 50 тыс. рублей", - сказала Волк.

Полицейские установили подозреваемых, ими оказались трое ранее судимых жителей Новосибирска. Они были задержаны на трассе Кемерово - Мариинск оперативниками совместно с сотрудниками ГИБДД при участии Росгвардии.

"В автомобиле обнаружено большое количество мобильных телефонов, банковских и сим-карт, а также оружие. Кроме того, при личном досмотре одного из задержанных полицейские изъяли денежные средства, похищенные ранее у пенсионерки", - добавила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество". "Есть основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к семи аналогичным преступлениям на территории Кемеровской области и Алтайского края, общий ущерб от их действий составил около 1 млн рублей", - уточнила Волк.

Один из фигурантов арестован судом, остальные находятся под подпиской о невыезде.

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