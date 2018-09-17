Меняйло считает, что властям Кузбасса следует решить проблемы экологии и выплаты зарплат

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области должны решить проблемы экологии региона и выплат зарплаты, считает полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
"Есть проблемы, которые надо решать - проблемы экологии, есть проблемы городского хозяйства, есть проблемы в том числе по выплатам зарплаты, никто не скрывает", - сказал Меняйло журналистам в понедельник после инаугурации губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Полпред отметил, что новому главе региона предстоит до конца года сформировать бюджет и сформулировать первоочередные задачи на следующий год.
Беспартийный Сергей Цивилев, выдвинутый "Единой Россией" на выборы главы региона, набрал 81,29% голосов избирателей и 17 сентября официально вступил в должность губернатора Кемеровской области.
В предыдущий раз губернатора в Кузбассе выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля 73-летний губернатор ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Врио губернатора был назначен 56-летний Цивилев, назначенный в марте заместителем Тулеева. До перехода в администрацию региона Цивилев был совладельцем и гендиректором угольной компании "Колмар" (Якутия).