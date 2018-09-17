В Новосибирске прошел первый фестиваль инклюзивного спортивного ориентирования

НОВОСИБИРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль инклюзивного спортивного ориентирования, подержанный грантом Росмолодежи, прошел в Новосибирске, в мероприятии приняли участие 200 человек, сообщила ТАСС инициатор фестиваля, доцент кафедры Новосибирского госуниверситета, на территории которого прошел фестиваль, Екатерина Пархомчук.

"На фестивале было 99 зарегистрированных участников, но так как у каждого из них были сопровождающие, то всего участников было около 200 человек. Мы рады, что нам удалось привлечь большое количество разных людей: у нас были и совсем маленькие дети, и пожилые люди, и даже спортсмены. Мы хотели объединить всех - чтобы всем было одинаково комфортно. В следующем году нам хотелось бы продолжить этот фестиваль", - сказала Пархомчук.

Все этапы фестиваля проходили на территории госуниверситета - всего было три площадки, где нужно было на скорость или в соответствии с картой применять различные навыки ориентирования на незнакомой местности.

Финансирование фестиваля по гранту от Росмолодежи составило 200 тыс. рублей.