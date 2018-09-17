Информация о "пыточной" камере в одной из колоний в Бурятии не подтвердилась

УЛАН-УДЭ, 17 сентября. /ТАСС/. Информация о якобы имеющейся в Исправительной колонии (ИК) №2 в Бурятии "пыточной" камеры не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Республике Бурятия.
В конце августа уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что посещала ИК №2, где увидела пустующую камеру в Едином помещении камерного типа (ЕПКТ). Один из сотрудников учреждения во время обхода, по данным омбудсмена, сказал, что это "камера для пыток".
Другие сотрудники ИК №2, присутствовавшие при высказывании их коллеги о камере, по информации аппарата омбудсмена, пояснили, что это была шутка.
"По данному факту сотрудниками УФСИН проведена проверка <…> Исправительную колонию посетили члены Общественной наблюдательной комиссии Бурятии - они проверили условия содержания осужденных, провели с ними личные беседы. Жалоб осужденных не поступило. Информация о "камере для пыток" не подтвердилась", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в УФСИН пояснили, что в камере, о которой шла речь, на момент посещения омбудсмена, проводился ремонт. "В ходе общения [омбудсмена с осужденными] жалоб на условия содержания и незаконное применение физической сила от осужденных не поступало", - отметили в УФСИН.
В ЕПКТ содержатся злостные нарушители из исправительных колоний №1, №8 и №2. Содержание осужденных в ЕПКТ приравнивается к тюремному заключению, где разрешается получить одну посылку и одно краткосрочное свидание в течение шести месяцев.