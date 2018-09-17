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Арктика сегодня

Экологический авиаотряд начал работать в арктической части Красноярского края

Специалисты проведут аэрофотосъемку для выявления загрязненных участков

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Экологический авиотряд впервые начал работать на полуострове Таймыр в Красноярском крае, волонтеры с помощью самолета Ан-2 исследуют места антропогенного воздействия в Арктике для последующей их уборки от мусора. Об этом ТАСС сообщил в понедельник руководитель проекта Игорь Чапалов.

На Таймыре с советских времен скопилось большое количество технологического мусора. Это бочки от топлива, останки транспортных средств, ржавая техника.

"Вылеты (для экомониторинга - прим. ТАСС) будут в любые дни, когда позволит погода <...> Цель [проекта] - экологический авиамониторинг участков, подверженных антропогенному воздействию. В проекте принимает участие 11 человек", - сообщил Чапалов.

Для этого из Омска на побережье Таймыра был доставлен самолет Ан-2. Сейчас идет обустройство баз для деятельности авиаотряда.

"Базы будем делать по всему побережью с интервалом в 150 - 200 км. В местах, где есть площадка для самолетов Ан-2. Как правило, это высокие берега с галечными косами", - пояснил Чапалов.

Волонтеры проведут аэрофотосъемку для выявления загрязненных участков. На их основании будут определены объемы работ по уборке мусора и отходов, оставшихся на Таймыре с советских времен. Ожидается, что в 2019 только в районе полярной станции Стерлигова и бухты Эклипс соберут не менее 25 тонн отходов, которые будут вывезены на барже. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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