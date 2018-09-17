Цивилев назначил своего заместителя Алексея Синицына сенатором от Кемеровской области

Посол РФ почтил на острове Порос память первого правителя Греции Иоанна Каподистрии

В торжественном мероприятии участвовал экипаж фрегата "Адмирал Эссен", зашедшего на остров в честь 190-летия дипотношений между Россией и Грецией

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