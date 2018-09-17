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Итоги единого дня голосования - 2018

Цивилев назначил своего заместителя Алексея Синицына сенатором от Кемеровской области

Синицын исполнял обязанности замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления

КЕМЕРОВО, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев назначил 42-летнего Алексея Синицына, исполнявшего обязанности замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, сенатором от исполнительной власти в Совет Федерации. Об этом в понедельник сообщается на сайте электронного бюллетеня коллегии администрации Кемеровской области.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - Кемеровской области Синицына Алексея Владимировича", - говорится в постановлении, подписанном губернатором.

В понедельник Цивилев, победивший на досрочных выборах главы Кузбасса 9 сентября, официально вступил в должность. Как сообщал ТАСС, он в апреле ввел должность замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления и тогда же назначил исполняющим обязанности Синицына. До этого 9 апреля Синицын ушел с поста спикера Кузбасского парламента. Он добровольно сложил полномочия в пользу Амана Тулеева, который 1 апреля ушел в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", а через 10 дней экс-губернатора стал председателем облсовета народных депутатов, на этой должности он проработал до избрания нового созыва 9 сентября.

С октября 2015 года Синицын также является секретарем Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия".

Ранее был назначен новый сенатор от законодательной власти - Совета народных депутатов Кемеровской области пятого созыва. Им стал генеральный директор энергетической компании "СДС-Энерго" (входит в многоотраслевой холдинг "Сибирский деловой союз", СДС) 43-летний Дмитрий Кузьмин.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичИтоги единого дня голосования - 2018
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