В Кузбассе возбуждено 11 административных дел из-за нарушений на шахте "Юбилейная"

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли возбудила 11 административных дел из-за нарушений промышленной безопасности и охраны труда на шахте "Юбилейная" (входит в новокузнецкий холдинг "ТопПром"). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области во вторник.

"В ходе проверки выявлено 25 нарушений закона, по которым прокурором вынесено 11 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Директору ООО "Шахта "Юбилейная" внесено представление об устранении выявленных нарушений закона", - говорится в сообщении. В прокуратуре ТАСС уточнили, что "все 11 административных дел направлены на рассмотрение в суд и в надзорные органы".

По данным ведомства, на предприятии выявлены многочисленные нарушения промышленной безопасности и охраны труда. Так, в отношении 27 горных выработок шахты не проведены научно-исследовательские работы с оценкой несущей способности анкеров (устройство крепится в горном массиве для предупреждения его расслоения и обрушения - прим. ТАСС), три здания предприятия эксплуатируются без заключения экспертизы промышленной безопасности и т. д.

"Горные мастера участка аэрологической безопасности не обследуют закрепленные за ними маршруты", - отмечается в сообщении. Также на шахте нарушается режим отдыха рабочих, а в целом недокомплект составляет 181 человек.

"Юбилейная" была построена в 1966 году. В 2007 году на шахте произошла авария - из-за взрыва метановоздушной смеси погибли 39 человек. В 2010 году добыча угля на "Юбилейной", входившей тогда в компанию "Южкузбассуголь" (Евраз), была прекращена из-за нерентабельности. В 2013 году владельцем предприятия стал холдинг "ТопПром", добычу возобновили в феврале 2016 года.