Алтайская Белокуриха за четыре месяца получила 10,6 млн рублей за счет курортного сбора

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Курорт Белокуриха Алтайского края за четыре месяца действия курортного сбора, в экспериментальном порядке введенного в регионе с 1 мая, получил 10,6 млн рублей. Об этом сообщила во вторник в пресс-служба правительства региона.
"В августе курорт получил 3 млн рублей, а всего за четыре месяца - 10,6 млн рублей. Средства направят на развитие инфраструктуры города. На начальном этапе благоустроят территорию прилегающих к курорту городских лесов, береговую зону реки Белокуриха, въезд в город, создадут пешеходные зоны", - сообщает пресс-служба.
По данным ведомства, в Белокурихе уже очищают территорию в лесах вокруг города. При этом работы в лесу проводят без применения крупногабаритной техники.
Ранее сообщалось, что экспериментальный курортный сбор в Алтайском крае введен с 1 мая. Операторы сбора - 32 организации, в список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взимается. Эксперимент начат с небольшой суммы: 30 рублей с одного отдыхающего в сутки в первый год, с 2019 года и до окончания эксперимента сумма составит 50 рублей. Планируется, что по итогам первого года сбора общая сумма составит 40-50 млн рублей.
В перспективе предполагается усилить освещение курортной зоны, будут улучшать дороги, приводить в порядок "тропы здоровья" - терренкуры города, где гуляют отдыхающие.