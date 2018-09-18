{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сильные осадки и ветер прогнозируют в Байкальском регионе в ближайшие дни

В Забайкальском крае и Бурятии ожидается мокрый снег

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Сильные осадки, похолодание и усиление ветра прогнозируют в ближайшие дни на территории Байкальского региона (Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край).

"Синоптики прогнозируют, что 20-21 сентября местами по Забайкальскому краю ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 20-24 метров в секунду, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов. Объявлено штормовое предупреждение", - сообщили в краевом ГУ МЧС. По оценке ведомства, неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ожидаются 21 сентября и в соседней Бурятии. В республике также прогнозируют установление временного снежного покрова, усиление ветра до 24 метров в секунду, понижение температуры на 8-10 градусов. На перевалах автодорог местами возможны гололедица и снежные накаты, сообщили в ГУ МЧС по республике.

По информации Иркутского гидрометцентра, 18-20 сентября в области будет наблюдаться усиление ветра до 18 метров в секунду, в отдельных районах прогнозируют сильные осадки.

Теги
РоссияИркутская областьБурятияЗабайкальский край
Режим ЧС ввели в районе на севере Забайкалья, где отопительный сезон не начался вовремя
Часть социальных объектов в селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский подключена к теплоснабжению, население пока не отапливается
Читать полностью