Сильные осадки и ветер прогнозируют в Байкальском регионе в ближайшие дни

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Сильные осадки, похолодание и усиление ветра прогнозируют в ближайшие дни на территории Байкальского региона (Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край).
"Синоптики прогнозируют, что 20-21 сентября местами по Забайкальскому краю ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, установление временного снежного покрова, усиление ветра до 20-24 метров в секунду, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов. Объявлено штормовое предупреждение", - сообщили в краевом ГУ МЧС. По оценке ведомства, неблагоприятные погодные условия могут стать причиной чрезвычайных ситуаций.
Сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, ожидаются 21 сентября и в соседней Бурятии. В республике также прогнозируют установление временного снежного покрова, усиление ветра до 24 метров в секунду, понижение температуры на 8-10 градусов. На перевалах автодорог местами возможны гололедица и снежные накаты, сообщили в ГУ МЧС по республике.
По информации Иркутского гидрометцентра, 18-20 сентября в области будет наблюдаться усиление ветра до 18 метров в секунду, в отдельных районах прогнозируют сильные осадки.