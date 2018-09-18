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Противодействие терроризму в России

В Хакасии задержали членов террористической ячейки

По данным ФСБ, все члены группы планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов

ТАСС, 18 сентября. Иностранного гражданина подозревают в создании террористической ячейки в Хакасии. Все члены группы, планировавшие нападение на сотрудников правоохранительных органов, задержаны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" в отношении проживающего в Абакане иностранного гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Фигурант уголовного дела сформировал ячейку из 4 человек [включая самого организатора] и осуществлял деятельность по склонению и вербовке жителей Хакасии к выезду и участию в деятельности террористической организации "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" [запрещена в РФ] на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, члены ячейки планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов в Хакасии.

Уточняется, что организатор и все члены ячейки задержаны. Изъяты материалы экстремистского содержания и средства связи. Гражданином какой страны являлся организатор ячейки, в ФСБ не сообщают.

Террористическая организация "Джамаат ат-Таухид валь-Джихад" принимает участие в боевых действиях на территории Сирии в составе международной террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (признана террористической решением Верховного Суда Российской Федерации 29 декабря 2014 года).

Теги
СирияРоссияПротиводействие терроризму в РоссииХакасия
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