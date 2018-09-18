Сибирские зоологи начнут исследовать исчезающего байкальского грызуна в 2019 году

Режим ЧС ввели в районе на севере Забайкалья, где отопительный сезон не начался вовремя

Часть социальных объектов в селе Верх-Усугли и поселке Вершино-Дарасунский подключена к теплоснабжению, население пока не отапливается

Читать полностью