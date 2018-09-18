Сибирские зоологи начнут исследовать исчезающего байкальского грызуна в 2019 году

ТАСС, 18 сентября. ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" совместно с Институтом систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН в начале 2019 года приступят к работам по гранту фонда "Озеро Байкал" - исследованию и охране ольхонской полевки, которая относится к исчезающим видам. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе "Заповедного Прибайкалья".
Ольхонская полевка обитает в Тажеранской степи Иркутской области, на байкальских островах пролива Малое Море и острове Ольхон. Это единственный наземный эндемик из млекопитающих в Иркутской области. Ольхонская полевка имеет реликтовое происхождение и маленькую площадь обитания, относится к исчезающим видам.
"Работы по гранту планируются январе, в июне - полевые исследования. По данным экспертов, сейчас насчитывается несколько сотен зверьков", - сказали ТАСС в пресс-службе. Проект позволит уточнить их численность.
Как сообщила пресс-служба "Заповедного Прибайкалья", в 2016-2017 годах несколько полевок были отловлены, уже появились первые поколения потомства в неволе. Грант фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований "Озеро Байкал" поможет продолжить работу по выведению. Размер гранта составляет 300 тыс. рублей, по условиям конкурса ученые должны собрать 20% софинансирования.