Роснедра согласовали техпроект разработки в Забайкалье крупнейшего в РФ месторождения меди

ЧИТА, 18 сентября. /ТАСС/. Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию (ЦКР-ТПИ Роснедр) согласовала представленный технический проект разработки Удоканского месторождения меди, которое является крупнейшим в России, сообщила во вторник пресс-служба губернатора Забайкальского края.
Удоканское месторождение, которое находится в Каларском районе на севере Забайкальского края, с ресурсами свыше 27 млн тонн является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Актуальный план освоения Удокана предполагает строительство промышленного комплекса. Годовая производительность первой очереди предприятия составит 12 млн тонн руды с последующим развитием до 48 млн тонн, продукцией комбината будут катодная медь и сульфидный концентрат. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на 2022 год.
"ЦКР-ТПИ Роснедр согласовала представленный Байкальской горной компанией (БГК, входит в USM Holdings) технический проект разработки Удоканского месторождения меди. <...> Подготовка и утверждение в установленном порядке технического проекта разработки месторождения является одним из условий пользования недрами в соответствии с лицензией на добычу полезных ископаемых Удоканского месторождения меди", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, согласована стратегия отработки запасов месторождения. Она предусматривает три этапа: с 2021 по 2033 годы - достижение производственной мощности и работа первой очереди, производительность по рудной массе не менее 12 млн тонн в год. 2033-2050 годы - наращивание и поддержание производственной мощности по добыче рудной массы до 48 млн тонн в год. 2050-2090 годы - доработка запасов комбинированным способом.
В начале сентября власти Забайкальского края объявили о начале строительства горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении меди. По словам губернатора Натальи Ждановой, БГК сыграет важную роль в развитии не только Каларского района, но и Забайкальского края в целом. Это и 2,4 тыс. новых рабочих мест без смежных отраслей, и развитие социальной инфраструктуры.