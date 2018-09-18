Шахту "Заречная" в Кузбассе выставили на торги за 16,7 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 18 сентября. /ТАСС/. Имущество шахты "Заречная" в Кемеровской области, признанной банкротом в конце 2017 года, выставлено на продажу за 16,7 млрд рублей. Торги состоятся 22 октября, сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"Заречная" входила в одноименную угольную компанию, которая вместе с еще одним добывающим активом - шахтой "Алексиевская" - была признана банкротом. Оба предприятия - градообразующие для моногорода Полысаево, они продолжают производственную деятельность.

Имущество шахты "Заречная" выставлено на торги единым лотом. "Начальная цена - 16 млрд 737 млн 511 тыс. 723 рубля", - отмечается в документах. Торги назначены на 22 октября. В перечне имущества указывается различное производственное оборудование, которое находится в залоге у кредиторов.

Также в составе лота семь художественных картин стоимостью 20,5 млн рублей - "Америка", "Солнечное поле недалеко от замка", "Из истории России. Крымская война", портрет Софи Лорен и еще три портера. Названия этих произведений совпадают с картинами Никаса Сафронова, которые входили в личную коллекцию бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и были проданы на благотворительном аукционе в апреле 2013 года за 2,25 млн рублей.

Тогда же сообщалось о продаже семи картин, однако в отчете Фонда имущества Кемеровской области за 2013 год отмечается, что в итоге за такую сумму были реализованы пять произведений. "Картины художника Никаса Сафронова: портрет Софии Лорен, <…> "Америка", <…> "Из истории России. Крымская война", <…> "Солнечное поле недалеко от замка", <…> мужской портрет", - говорится в документе. Их покупателем значится Евгений Бейдеров.