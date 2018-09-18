Рубцовск первым в РФ перешел на новый метод регулирования тарифов на тепло

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отнесении города Рубцовска Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения. Рубцовск стал первым городом в России, который переходит на новую модель рынка тепловой энергии - "альтернативную котельную", сообщили во вторник в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК), которая имеет статус единой теплоснабжающей компании в Рубцовске.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года был подписан федеральный закон об "альтернативной котельной". Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя - уровня "альтернативной котельной", который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию, в то же время он гарантирует окупаемость вложений в отрасль. В РФ появятся ценовые зоны, где за теплоснабжение отвечают единые организации.

"Новый метод регулирования тарифов начнет применяться в Рубцовске в 2019 году. В ближайшее время будет актуализирована схема теплоснабжения города, заключено соглашение о ее исполнении между администрацией города и единой теплоснабжающей организацией. Предельный уровень тарифов будет рассчитан и утвержден управлением края по государственному регулированию цен и тарифов", - сообщает пресс-служба организации.

Решение о переходе Рубцовска совместно приняли власти края, города и СГК. Условием старта проекта модернизации теплоснабжения города, который реализует СГК, была готовность Рубцовска перейти на "альтернативную котельную". Компания инвестировала 1,8 млрд рублей в обновление системы теплоснабжения города, а полностью работы завершат до конца 2018 года - итоговые вложения составят около двух млрд рублей. Ранее в Рубцовске каждый год были проблемы с теплоснабжением.

"Средства были вложены еще до официального перехода города на альткотельную, теперь все наши действия закреплены формально. Благодаря новому законодательству стал возможен проект модернизации теплоснабжения Рубцовска. Руководители российских муниципалитетов получили эффективный инструмент привлечения инвестиций в отрасль", - отметила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибирского федерального округа СГК занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью -10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/час.