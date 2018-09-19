Верховный Хурал Тувы принял закон о сохранении льгот на землю для пожилых людей

КРАСНОЯРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Поправки в закон "О земле", позволяющие пожилым людям получить участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вне зависимости от пенсионного возраста, в среду приняты на сессии Верховного Хурала Тувы. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Законом было установлено, что пенсионерам, проживающим в сельском населенном пункте не менее пяти лет, не имеющим в собственности земельных участков, бесплатно и однократно без проведения торгов предоставляются в собственность земельные участки по месту жительства для ИЖС.

"В трех чтениях были внесены изменения в конституционный закон Республики Тыва" О земле". <...> В целях сохранения существующих гарантий для указанной категории граждан в свете предстоящих пенсионных преобразований внесены изменения <...>. В дальнейшем земельные участки по месту жительства для индивидуального жилищного строительства будут предоставляться женщинам, достигшим возраста 50 лет, и мужчинам, достигшим возраста 55 лет", - сообщили в пресс-службе Хурала.

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.