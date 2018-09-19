В Новосибирске открылся первый международный фестиваль "Музей для людей"

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Более 100 музейных специалистов из 14 регионов России, а также Кореи и Германии примут участие в первом международном фестивале "Музей для людей", который открылся в Новосибирском государственном краеведческом музее в среду, передает корреспондент ТАСС. Фестиваль посвящен развитию гостеприимства и должен помочь обмену опытом между работниками музеев.

"Первая задача [фестиваля] - увидеть в Новосибирске единомышленников, с ними подружиться и делать музеи интереснее и доступнее. Вторая - поделиться опытом, и научиться тому, что они делают лучше нас в этой области", - сказал директор краеведческого музея Андрей Шаповалов.

По словам Шаповалова, специалист из Кореи расскажет участникам фестиваля о разных аспектах организации выставок, из Германии - о музейной навигации.

Врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников отметил, что правительство региона рассчитывает в ближайшие годы активнее развивать музейное дело. "Таких проектов будет больше и больше, тем более, что впервые в этом году нас включили в государственное задание - финансировать проведение выставочных проектов", - сказал Решетников.

Фестиваль проходит с 19 по 21 сентября при поддержке регионального министерства культуры. Программа состоит из дискуссионной и конкурсной частей. В рамках конкурсной программы свой опыт в области продвижения культурных и социальных проектов представят 12 музеев из разных регионов страны.