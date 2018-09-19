В Кузбассе потребовали запретить работу вертодрома в туркомплексе Шерегеш из-за нарушений

КЕМЕРОВО, 19 сентября. /ТАСС/. Новокузнецкая транспортная прокуратура потребовала запретить эксплуатацию вертолетной площадки для экскурсионных полетов в поселке Шерегеш на юге Кемеровской области, где расположен один из самых популярных в РФ горнолыжных курортов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в среду.

"В целях предотвращения угрозы безопасности полетов воздушных судов Новокузнецкой транспортной прокуратурой в Центральный районный суд г. Кемерово направлен иск о запрете эксплуатации посадочной площадки до устранения имеющихся нарушений закона", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомстве выявило грубые нарушения на вертолетной посадочной площадке "Шория-Порт". Компания "Геш Авиа" (зарегистрирована в Кемерове) использовала ее для экскурсионных полетов на вертолетах Robinson, принадлежащих "Алтай-Авиа". "В настоящее время на посадочной площадке ведутся строительные работы, в связи с чем она не пригодна для осуществления полетов воздушных судов", - отмечается в сообщении.

При этом перед проведением ремонта на площадке в уполномоченный орган гражданской авиации не направлялась информацию о приостановке ее работы, что является нарушением воздушного законодательства, а сама площадка остается открытой для взлета, посадки и стоянки воздушных судов.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области, за сезон туркомплекс посещает около 1 млн туристов. По данным сайта "Шория Порт", "Геш Авиа" - частный вертодром в Горной Шории, туристам предлагается 11 маршрутов - вертолетные экскурсии проводятся по Шерегешу, также вылеты осуществляются на Алтай и в Хакасию.