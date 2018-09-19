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Сибирские аграрии терпят убытки из-за плохой погоды

О том, как в регионах Западной Сибири рассчитывают исправить ситуацию, и как власти планируют компенсировать аграриям убытки - в материале ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 19 сентября. Холодная и дождливая погода в регионах Западной Сибири, которая весной поставила под угрозу срыва посевную кампанию, теперь не дает убрать урожай и плохо сказывается на его качестве. О том, как аграрии рассчитывают исправить ситуацию, и как власти планируют компенсировать им убытки - в материале ТАСС.

Надежда на октябрь

Весна в сибирских регионах выдалась холодной - низкие температуры и дождь со снегом в мае не позволяли провести посевную в установленные сроки из-за переувлажнения почвы. В итоге сеять заканчивали в июне, и аграрии высказывали опасения, что не успеют убрать урожай. Власти не торопились утверждать компенсации и вводить режим ЧС, надеясь на теплую осень. Однако холодная погода с дождями установилась в Сибири и в сентябре - теперь, говорят в минсельхозах регионов, надежда остается на октябрь.

"В Омской области на 18 сентября убрано порядка 25% посевов, мы набираем темпы. Если бы такая погода (без дождей - прим. ТАСС), которая сейчас, постояла бы две недели, мы бы подошли к финишу. Но с пятницы по воскресенье опять обещают дожди - если они накроют область, нельзя будет ни заехать в поле, ни убрать урожай, опять-таки влажное зерно не вымолачивается. Октябрь нам передают на 3-4 градуса теплее нормы, так что если больших осадков не будет, то сможем поработать - пока больших рисков не видим", - рассказал ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, подчеркнув, что регион рассчитывает собрать не менее 3 млн тонн зерна, чуть меньше, чем в прошлом году.

Аналогичная ситуация складывается и в Алтайском крае, где самые обширные посевные площади в Сибири. По оперативным данным на 18 сентября, алтайские аграрии убрали зерновые и зернобобовые культуры с 35% площадей, при том, что в прошлом году на этот день было убрано уже 62%.

По словам врио первого заместителя председателя правительства региона Александра Лукьянова, только в последние дни крестьянам удалось выйти на плановые темпы уборки урожая - прекратились дожди, начался ветер, который подсушивает зерно на полях. Он пояснил, что аграриям необходимы 5-7 дней сухой погоды, чтобы нормализовать сроки и объемы уборочной.

Сильно отстают темпы уборки урожая и в Новосибирской области. "Зерновые нам удалось убрать примерно на 7% от всех уборочных площадей, в то время как в прошлом году в эти же даты зерновые были убраны на 52% площадей. Темпы уборки картофеля и овощей также отстают от прошлогодних", - заявил в понедельник на совещании в правительстве региона врио министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Сами аграрии спешат и надеются закончить уборку урожая как можно быстрее. Лидер прошлого года по сбору зерна в Новосибирской области - хозяйство "Новомайское" - из-за погоды пока справилось с 2,5 раза меньшими площадями, чем годом ранее. "Обмолотить успели 2,5 тыс. га из 18 тыс. - в прошлом году на это время было обмолочено около 6 тыс. га. Посевы пока не потеряны, надеемся, что успеем убрать, но надежда с каждым днем уплывает", - рассказал ТАСС глава "Новомайского" Олег Вотяков.

Качество зерна

Помимо объемов уборки, холодная погода влияет и на качество зерна. Врио главы омского Минсельхоза отметил, что в этом году урожайность зерновых в среднем выше прошлогодних показателей на 1,5 центнера с га, но плохая погода может сказаться на качестве урожая.

"Влага избыточная, зерно не вызрело до необходимых кондиций, нет той клейковины, которая нам нужна", - сказал Чекусов.

Согласны с этим и аграрии. По словам омского фермера Олега Шигаева, поздно посаженная пшеница еще не вызрела, а ее уже приходится убирать. "Если октябрь будет теплым, то уберем все, но качества зерна уже точно не будет", - считает аграрий.

Поздний сев и погода сказались и на урожае в Алтайском крае. По словам Лукьянова, в составе убранной озимой пшеницы лишь 32% - зерно высокого третьего класса, 33% - четвертого класса, а все остальное - пятого класса. Такую пшеницу можно использовать в пищевой промышленности, но только смешивая с более качественной. Он отметил, что цены на зерно в Сибири понемногу растут и уже составляют от 8 до 9 тыс. рублей за тонну зерна третьего класса. "Но чтобы компенсировать [затраты хозяйств] нужно, чтобы цена была не ниже 9,5-10,5 тыс. рублей за тонну", - отметил врио зампредседателя краевого правительства.

Режим ЧС

Омская область из-за переувлажнения почвы, затрудняющего проведение уборочных работ, ввела в 14 октября режим ЧС. По словам Чекусова, это позволит оказать материальную помощь аграриям, потерявшим урожай. "Уже сейчас мы зафиксировали более 3 тыс. га погибших посевов. На поля выезжают синоптики, гидрометцентр готовит акты, что урожай погиб. К 15 октября будут сформированы пакеты документов, которые мы направим в Москву. Там в течение полугода их будут рассматривать, после чего будет принято решение, сколько мы получим денег на компенсации", - рассказал он.

Рассматривает возможность введения режима ЧС и правительство Новосибирской области. "Были проведены консультации с главами районов по возможному введению чрезвычайной ситуации в регионе. Решение будет принято по результатам работы на текущей неделе и на основании прогноза юго-западного гидрометцентра", - уточнил врио министра сельского хозяйства региона.

Теги
РоссияАлтайский крайНовосибирская областьОмская область
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