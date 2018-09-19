В Новосибирске ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Новосибирска ликвидировали подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, изъято порядка 164 кг наркотического вещества, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в одном из близлежащих к Новосибирску городов обнаружили нарколабораторию, которая находилась в подземном помещении. <…> Полицейскими обнаружено и изъято уже приготовленное наркотическое средство (альфа-пирролидинопентиофенон) общей массой около 164 кг", - отметили в ведомстве.

Как уточняет пресс-служба, в преступную группу, организовавшую лабораторию, входили трое мужчин. Организатором и координатором группы, в том числе по продаже наркотиков через интернет, являлся 24-летний житель Новосибирска. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").